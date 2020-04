F1 | Toto Wolff assente a tutte le gare del 2020

Fanno discutere le dichiarazioni del Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, riguardo la sua presenza alle gare del campionato 2020. Una strana ammissione, che potrebbe nascondere risvolti per il futuro.

Siamo ormai vicini ad avere la certezza che il campionato di F1 2020, andrà in scena con le dovute restrizioni e le dovute precauzioni, dovute all’emergenza sanitaria che il mondo intero sta vivendo.

Il mondo della F1 è stato messo sottosopra a causa del Covid e dovrà trovare il modo di uscirne, insieme al resto del pianeta. Molta attenzione però, è focalizzata su quella che sarà la F1. In particolar modo sul fronte Mercedes, che ormai ha dominato il periodo ibrido e tutt’ora sembra essere ancora un’incognita per la stagione che subirà il cambio regolamentare.

Nelle scorse settimane c’erano insistenti voci sul passaggio di Toto Wolff alla futura Aston Martin. Voci che, nonostante le smentite, sono sembrate piuttosto affidabili a detta dell’ex capo della F1, Bernie Ecclestone. Ad alimentare questo scenario sono le recenti dichiarazioni dello stesso Wolff, riguardanti la sua totale assenza nel corso delle gare del 2020. Una strana decisione quella presa dall’austriaco, che può celare molti risvolti.

Spesso la Mercedes ha provato ad agire, nel corso del weekend di gara, senza la presenza di Wolff, ma sono state situazioni isolate e non sul lungo periodo. Senza dubbio la situazione è sospetta. Oltre questo anche l’allontanamento di Lewis Hamilton dal rinnovo e la mancata firma del patto della concordia da parte della Mercedes, lasciano intorno a sè tracce che portano ad un’unica conclusione. L’abbandono della scuderia 6 volte campione dal campionato di F1.

Nonostante tutto Wolff ha ammesso che farà la sua parte per portare a Hamilton il settimo titolo mondiale. La situazione che stiamo vivendo sicuramente non aiuta a chiarire le carte in tavola. L’insieme di questi indizi, fa pensare che non sia una pura casualità, ma una strada che lentamente si sta concretizzando.

Non sappiamo se Toto Wolff rimirrà con la Mercedes o se, la Mercedes, rimarrà in F1. I dubbi sicuramente non mancano.