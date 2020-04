F1 | Imola mantiene il punto: “Ci candidiamo per un GP di Formula 1 2020”

F1 – Il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, in un’intervista rilasciata quest’oggi a Autosport.com afferma che il circuito è disposto a ospitare una gara di Formula 1 a porte chiuse, se le condizioni in Italia, colpita dal coronavirus, dovessero migliorare nei prossimi mesi.

Dopo il rinvio del Gran Premio di Cina a febbraio, l’Autodromo di Imola aveva già proposto la sua candidatura e ne avevamo riportato le intenzioni in questo articolo https://www.f1sport.it/2020/02/f1-estense-imola-in-attesa-di-una-risposta-da-liberty-media/, un’offerta che ovviamente si bloccò dopo l’arrivo della pandemia in Italia e che, di fatto, ha bloccato ogni attività sportiva nel nostro paese.

Ora con la Liberty e FIA alla ricerca di soluzioni per dar vita ad un mondiale di Formula 1 a porte chiuse, Selvatico Estense afferma che sarebbe disposto ad offrire la struttura dell’autodromo di Imola gratuitamente.

“Questa situazione è un’opportunità e ci candidiamo per un Gran Premio per questa stagione”, ha detto Selvatico Estense ad Autosport.

“Hanno bisogno di alcune gare per mantenere il contratto con la FIA e avere un campionato del mondo. Quindi perché non pensare a Imola? Ovviamente dipende anche dalle regole del governo, se ci consentiranno di organizzare una gara del genere. Naturalmente offriremo il tracciato gratuitamente, e se possibile parleremo dei costi per le spese di nostra competenza”.

“Possiamo chiedere aiuto alla regione. Non siamo nella situazione in cui possiamo pagare la quota di un promotore. È molto più facile senza spettatori, non dobbiamo occuparci delle tribune, non dobbiamo occuparci di cose come l’ospitalità VIP e così via. Sicuramente sarà più economico di un’organizzazione completa. La gente sta già pensando alle partite di calcio da giocare a porte chiuse.”