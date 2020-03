Formula E | Annullato l’E-Prix di Roma a causa del coronavirus

La decisione era nell’aria visti i recenti sviluppi della vicenda, ma l’ufficialità è arrivata soltanto nella giornata di ieri. L’E-Prix di Roma in programma per il 4 aprile è stato per il momento cancellato, a causa dell’emergenza coronavirus che sta interessando il nostro paese.

A statement regarding the 2020 Rome E-Prix and #COVIDー19: https://t.co/WbEacQaFwd — ABB Formula E (@FIAFormulaE) March 6, 2020

Dopo la trasferta cinese, dunque un’altra prova del campionato salta a causa di questa nuova epidemia. La Formula E insieme alla FIA ha preso questa decisione nell’interesse di pubblico, addetti ai lavori e piloti. In questo modo si cerca di limitare il più possibile l’espandersi di questa situazione.

Dunque, dopo la MotoGP e la Superbike, la stessa Formula E è costretta ad operare di nuovo un cambiamento al suo calendario.

Queste la parole del comunicato ufficiale della Formula E: “La Formula E, in accordo con le autorità competenti di Roma Capitale e in collaborazione con la FIA e l’Automobile Club d’Italia (ACI), lavorerà a stretto contatto con i partner del campionato e le parti interessate al fine di valutare e rivedere opzioni alternative per rinviare il Rome E-Prix a una data successiva, una volta che le restrizioni saranno revocate.”

Ufficialmente quindi, l’evento è cancellato per il 4 aprile e non definitivamente annullato, ma in questo momento sembra difficile prevedere una sua ricollocazione, in un calendario fitto di impegni.

Vi terremo informati su gli ulteriori sviluppi di questa vicenda. Nel frattempo, speriamo che la situazione possa migliorare e tornare alla normalità quanto prima, in modo da poter tornare a parlare solo e soltanto del nostro amato mondo del motorsport.