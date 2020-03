Fanta F1Sport – Fai il tuo pronostico

Su F1Sport.it adesso è possibile giocare a Fanta F1Sport. Ogni sei GP di F1 verranno assegnati fantastici premi, direttamente dalla nostra redazione.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Il nostro gioco sulla F1 è pronto. Il gioco è già iniziato e stiamo ricevendo i primi pronostici. Il Fanta F1Sport ci farà compagnia per tutto l’anno. Ogni sei GP verranno assegnati dei fantastici premi. Si può partecipare al Fanta F1Sport semplicemente iscrivendosi al sul nostro sito con la propria email. Non chiediamo altri dati.

Una volta iscritti, e inserita la propria password, si potrà inserire il proprio pronostico.

Ogni GP di F1 che verrà disputato avrà un tempo massimo per l’inserimento dei pronostici. I pronostici si baseranno sull’indovinare le posizioni dei primi sei piloti, chi farà la pole-position, se in gara ci sarà la pioggia, se verrà impiegata la Safety Car, ed il numero di auto che non concluderanno la gara (DNF).

Ogni GP assegnerà dei punti in base a quanto accurato è il pronostico da voi inserito.

Alla fine dei primi 6 GP di F1 (il calendario seguirà quello ufficiale), i primi tre classificati, vinceranno dei premi.

Anche noi della redazione parteciperemo per rendere più interessante questa simpatica iniziativa.

Trovate il regolamento completo nella sezione Fanta F1Sport del nostro sito.

Non ci resta che aspettare il GP d’Australia di F1 per iniziare con i pronostici. Non perdete tempo ed iniziate ad inserire il vostro pronostico!