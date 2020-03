Fanta F1 Sport: Calendario modificato

Come deciso in F1, anche il nostro Fanta F1 Sport cambia il calendario. In questi giorni verrà pubblicato il nuovo calendario.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Così come abbiamo già raccontato sulle pagine di F1Sport.it, la F1 rinvia la prima stagionale.

Anche noi, nostro malgrado, siamo costretti a rinviare la prima del nostro Fanta F1 Sport.

Il calendario della F1 verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ed anche noi aggiorneremo il nostro Fanta F1 Sport, seguendo quello che sarà deciso come calendario definitivo.

La serie di sei GP per assegnare i premi non verrà variata, ma solamente spostata con quello che sarà il nuovo calendario dei primi sei GP di F1 che si svolgeranno.

Inoltre come avete sentito nella nostra ultima puntata di PitTalk, anche i nostri illustri ospiti hanno giocato virtualmente con noi, pronosticando i loro risultati per ogni GP.

Aspettando che finalmente la nostra voglia di F1 venga finalmente soddisfatta e il Campionato del Mondo di F1 2020 inizi, non dimenticate di inserire i vostri pronostici.

Anche se la maggior parte di noi è ferma a casa, continuiamo a raccontarvi quello che è il nostro sport preferito: la Formula 1.