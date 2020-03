F1 | Ufficiale, rinviati i GP di Olanda, Spagna e Monaco

Dal sito ufficiale della F1: Breaking news

I Gran Premio di Olanda, Spagna e Monaco sono stati rinviati a causa della diffusione globale del coronavirus. La notizia segue quella della cancellazione del Gran Premio d’Australia che doveva aprire la stagione la scorsa settimana e quelle dei GP di Cina, Bahraian e Vietnam.

Il Grand Prix olandese, che sarebbe dovuto tornare per la prima volta in calendario dal 1985, si sarebbe tenuto a Zandvoort il 1-3 maggio, con la gara di Spagna che seguiva una settimana dopo, e il Gran Premio di Monaco il 21-24 maggio. In particolare, quello di Montecarlo è stato dichiarato cancellato con una nota dell’Automobile Club de Monaco che riportiamo di seguito:

Ma con l’attuale situazione di coronavirus tutte e tre le fare sono state ora sospese. Un comunicato afferma:

“La Formula 1, la FIA e i tre promotori hanno preso queste decisioni al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei tifosi, che rimane la nostra prima preoccupazione principale”.

Tutte le parti hanno dichiarato che avrebbero studiato la fattibilità di trovare date alternative per correre le gare più avanti nel corso dell’anno, e la dichiarazione ha aggiunto che la Formula 1 e la FIA si aspettano di poter iniziare la stagione 2020 “non appena sarà sicuro farlo dopo Maggio “, ma continuerà a monitorare la situazione.