F1 | Riprogrammazione Minardi Day 2020

Come tutti gli eventi sportivi in giro per il mondo, anche il Minardi Day edizione 2020 ha dovuto subire uno slittamento in calendario a causa dell’emergenza coronavirus.

La quinta edizione del Minardi Day ha subito, come tutti gli altri eventi sportivi del panorama internazionale, una inevitabile riprogrammazione. Inizialmente schedulato per dal 24 al 26 aprile 2020 all’Autodromo di Imola, la kermesse ideata e strutturata dal manager di Faenza sarà rimandata più in la nel calendario a causa dell’emergenza globale legata al coronavirus.

Vi riportiamo di seguito il comunicato stampa:

Cari Amici,

abbiamo lavorato sodo per poter realizzare quest’anno un’edizione dell’Historic Minardi Day che sia ancora più appassionante e coinvolgente in ogni suo dettaglio. La macchina organizzativa del Minardi Day, seppur in smart working per seguire al meglio le indicazioni del Decreto Governativo relativo al Coronavirus, è pronta. Ciononostante è nostro dovere considerare l’emergenza COVID-19 con la massima serietà possibile.

In tal senso abbiamo deciso di individuare nuove date per il Minardi Day, che possano dare a Voi e a noi tutti la serenità di poter realizzare un evento nelle condizioni di massima sicurezza, allegria, passione e condivisione.

La riprogrammazione delle nuove date sarà effettuata e comunicata al più presto e, statene certi, proporrà una soluzione efficace e ottimale per lo svolgimento dell’Historic Minardi Day 2020.

Avremo quindi anche quest’anno tre giorni da sogno presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove potremo e dovremo festeggiare la ripartenza delle attività e il rilancio del nostro Paese.

#IoRestoaCasa