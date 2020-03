F1 | Minardi Day 2020 a fine estate

Anche il Minardi Day 2020 sarà posticipato a causa della crisi legata alla pandemia di Covid-19. Gian Carlo Minardi, intervenuto a Pit Talk, ci ha dato ulteriori dettagli sulla riprogrammazione.

La pandemia globale di Covid-19 ha bloccato tutte le attività, sia quelle legate al nostro amatissimo sport sia quelle totalmente al di fuori di esso.

Con un comunicato pubblicato nei giorni scorsi (link: F1 | Riprogrammazione Minardi Day 2020) anche la macchina organizzativa del Minardi Day – giunto nel 2020 alla quinta edizione – sta valutando la concretissima ipotesi di uno shift in avanti nel calendario a causa del più che probabile prolungamento delle misure restrittive che sono in vigore dalla prima decade di marzo nel nostro paese.

Nel suo intervento a Pit Talk di un paio di giorni fa, Gian Carlo Minardi ci ha ribadito il concetto:

“Abbiamo opzionato delle date per fine estate/inizio autunno ma non è il caso di parlarne adesso. Dobbiamo vedere lo sviluppo degli eventi nelle prossime settimane o mesi. Teniamo presente che le macchine che parteciperanno allo show hanno bisogno di un’assistenza molto importante ed in questo momento è tutto fermo, dobbiamo valutare. Noi ci siamo cautelati e tra l’altro abbiamo avuto una risposta fantastica dai nostri sponsor, dagli appassionati e anche da coloro che si erano già iscritti.

Il Minardi Day è una festa ma in questo momento non è possibile fare festa. Lo faremo il prima possibile e nel migliore dei modi. Tra l’altro, essendo un momento particolare e di divertimento. Oggi se anche fossimo già usciti da questa crisi, non sarebbe assolutamente il momento di festeggiare e stare in allegria. Vedremo di recuperare tutto!”

