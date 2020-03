F1 | Le monoposto 2021 slittano al 2022

Ufficiale : Le monoposto 2020 correranno anche nella stagione 2021. Il nuovo regolamento di Formula 1 che doveva entrar in vigore dal 2021 slitta al 2022.

Lo avevamo anticipato in questo articolo https://www.f1sport.it/2020/03/f1-regolamenti-2021-rimandati-di-un-anno/ ora dopo un incontro in video conferenza tra i Team Principal delle squadre e i vertici della F1, Chase Carey e Ross Brawn per la FOM, e Jean Todt per la FIA la decisione è ufficiale ed è stat presa all’unanimità.

Al far decidere per uno slittamento sicuramente è stato l’impegno massimo che i team dovranno sopportare quando si riprenderà a correre, con un calendario compresso e senza pause. Il ritmo sarà così frenetico che pensare anche allo sviluppo delle nuove monoposto sarebbe stato folle. La decisione quindi di rimandare tutto di un anno è stat presa senza polemiche e con la piena approvazione di tutte le parti in gioco.