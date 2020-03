F1 | Il coronavirus spacca i team

Tante le ricostruzioni di quanto avvenuto e tante le domande a cui, organizzatori, finanziatori e sponsor, ancora oggi, non hanno trovato risposta. “Cash is King” ha tuonato Hamilton, quanto è vero? E quanto ha contato e conterà il Dio Denaro sulle prossime decisioni in seno alla F1?

Lewis Hamilton aveva subito tuonato “cash is king” dimenticando forse gli zeri che compongono l’assegno che gli viene corrisposto da Mercede e sponsor vari… Tra i primi intenzionati a tornare a casa, insieme all’inglese, Raikkonen e Vettel di certo non tra i più giovani del Circus oramai.

Se il fronte dell’opinione pubblica sembra unito, almeno in Italia, sulla decisione di aver fermato la Formula 1, il fronte dei team era, a Melborune, tutt’altro che unito. I contrari a correre, subito la McLaren (decisa dopo la scoperta di un caso di positività al suo interno) seguita da Ferrari, Haas (i suoi due sospetti casi si sono rivelato poi negativi), Alfa Romeo e Renault. Favorevoli invece Red Bull, Racing Point, Alpha Tauri e indecisi Williams e Mercedes, con quest’ultima che ha cambiato la sua posizione dopo l’intervento di Ola Kallenius, Presidente del gruppo Daimler.

Alla fine lo sappiamo si è arrivati alla decisione di cancellare il GP, ma ora però gli organizzatori verranno rimborsati della tassa d’iscrizione? I tifosi verranno rimborsati del costo del biglietto? Ed i team ora saranno sicuri di non essere chiamati in causa nelle cause di risarcimento in quanto partecipanti e attori primari, sia nell’atto sportivo sia nell’atto di spartirsi la torta quando è il momento?

Facile a dirsi “fermiamo tutto” poi ci sono gli aspetti pratici e monetari che quando toccano le proprie tasche fanno cambiare opinione e punto di vista su molte cose.