F1 | Coronavirus: GP Spagna e GP Olanda seguono con preoccupazione

Coronavirus: Gli organizzatori del Gp d’Olanda e Spagna in programma il 3 maggio e il 10 maggio, monitorano la situazione con attenzione.

Dal sito ufficiale della Formula 1 le dichiarazioni degli organizzatori olandesi:

“Sulla base dei rapporti della direzione di Formula 1 e della FIA, siamo in consultazione con loro sulle possibili conseguenze per il GP F1. In caso di possibile rinvio, tutti i biglietti rimarranno validi. Provvederemo ad avvisare tutte le parti coinvolte non appena avremo un quadro completo della situazione.”