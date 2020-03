F1 | Australia: Mercedes sceglie le gomme morbide

Pirelli ha confermato i set degli pneumatici scelti da ogni squadra e pilota per il prossimo GP d’Australia dal 13 al 15 Marzo 2020.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Il mondiale di F1 2020 si appresta ad iniziare, ed i team hanno scelto gli pneumatici in vista del GP d’Australia. Pirelli ha infatti confermato le mescole scelte da ogni team per la prima di F1 ad Albert Park a Melbourne.

La Mercedes è il team che ha optato per pneumatici più morbidi rispetto a Red Bull e Ferrari. Sia Lewis Hamilton che Valtteri Bottas hanno scelto dieci set della mescola C4, ovvero la mescola più morbida comunicata da Pirelli per la gara. Praticamente, oltre alle Soft, avranno a disposizione due set di Medium C3 e un set di Hard C2.

Come abbiamo visto, e come abbiamo scritto su F1Sport.it, uno dei vantaggi del DAS Mercedes sarebbe potuto essere quello del consumo ridotto degli pneumatici. La decisione di andare su gomme più morbide è sicuramente una scelta che ci fa avere più che un pensiero a conferma della nostra supposizione. Vedremo come questo vantaggio verrà effettivamente quantificato.

La Ferrari e la Red Bull, invece, hanno scelto nove set di Soft C4. La Ferrari, inoltre, ha due scelte completamente diverse tra i piloti per le restanti opzioni. Sebastian Vettel ha scelto due set di Hard C2 e due set di Medium C3. Charles Leclerc ha scelto tre set di Medium C3, ed un set di Hard C2.

Scelte che sono anche figlie di stili di guida completamente diversi, così come abbiamo già visto l’anno scorso.

La griglia completa per il GP d’Australia di F1 è elencata di seguito: