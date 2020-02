Formula E | In arrivo la GEN 2 in versione EVO

Nella giornata di ieri, sull’account Twitter ufficiale, la Formula E ha annunciato l’arrivo della GEN2 in versione EVO per il 4 febbraio 2020.

La GEN2 aveva fatto il suo debutto in occasione della stagione 2017-18. La novità principale consisteva nella maggiore potenza e autonomia della vettura, che permetteva la disputa dell’intero E-Prix senza dover cambiare macchina.

Con l’arrivo di una nuova evoluzione della monoposto, il campionato 100% elettrico vuole fare un ulteriore passo in avanti nelle prestazioni, visto che il livello delle gare è già molto alto grazie alla competizione tra diversi piloti molto agguerriti.

Ricordiamo inoltre che all’inizio di questa stagione (2019-20) hanno fatto il loro debutto nella serie team ufficiali del calibro di Mercedes e Porsche.

Ingressi di questo genere dimostrano quanto l’interesse verso questa serie sia in costante aumento, grazie alla possibilità di trasferire il know-how acquisito nelle vetture che guidiamo tutti i giorni.

Il prossimo E-Prix è previsto per il 15 febbraio in Messico, nell’Autodromo Hermanos Rodriguez, in un layout molto più simile a quello della Formula 1.