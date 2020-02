F1 | Vettel no Red Bull nel 2021, Mercedes secondo Marko

Vettel nuovamente in Red Bull? Helmut Marko esclude questo scenario nel 2021, data la presenza di Max Verstappen nel team anglo-austriaco.Ma al tempo stesso, il braccio destro di Mateschitz ha però affermato che sarebbe interessante vedere il pilota tedesco guidare una Mercedes.

A Sebastian Vettel non gli sarebbe dispiaciuto tornare in Red Bull nel 2021 secondo Helmut Marko. Questo è quanto ha affermato l’austriaco in un’intervista rilasciata al sito tedesco Auto Bild. Il braccio destro di Mateschitz ha ribadito che un eventuale ritorno di “Seb” nella scuderia (con cui il tedesco ha vinto i suoi quattro titoli mondiali) è improbabile. Il motivo? Semplice, la presenza di Max Verstappen in Red Bull sino al 2023. Marko ha affermato che Red Bull non può permettersi di pagare due “pesi massimi” (economicamente parlando).

Verstappen con il rinnovo alla Red Bull dovrebbe percepire circa 40 milioni di euro a stagione sino al 2023, ed è chiaro che Vettel non tornerebbe nel team di Milton Keynes con uno stipendio più basso rispetto a quello del pilota olandese.

Nonostante la Red Bull sia un colosso mondiale, Marko mette le mani avanti spiegando che lo sforzo economico che dovrebbe sostenere la Red Bull per avere un’ipotetica coppia Verstappen-Vettel non è sostenibile.

Ecco quanto ha detto Helmut Marko a tale proposito al sito Auto Bild:

” Sebastian avrebbe voluto mantenere viva l’ipotesi di un possibile ritorno con noi nel 2021.Tuttavia, lui è un quattro volte campione del mondo con determinate richieste finanziare edato che abbiamo stretto un contratto a lungo termine con Max Verstappen,che non è esattamente economico,non possiamo permetterci un secondo ‘peso massimo’.Perché questo scenario sia possibile dovrebbe rinunciare ad un sacco di soldi e non possiamo chiedergli di farlo.”

Il responsabile della Red Bull ha poi aggiunto che Vettel si trova in una situazione molto particolare, con il pilota tedesco “intrappolato” nel mercato dei trasferimenti. Ovvero con Leclerc in Ferrari sino al 2024, e con la Red Bull che ha rinnovato con Verstappen sino al 2023, a Vettel non rimane che restare in attesa. Anzi, sempre secondo Marko il pilota tedesco può solo cercare di mettersi in mostra questa stagione. A patto che la nuova Ferrari si adatti allo stile di guida di Vettel.

Inoltre sempre secondo l’austriaco della Red Bull, alcuni scenari all’interno del team di Maranello potrebbero cambiare. Perchè se Vettel dovesse riuscire a battere Leclerc, è chiaro che la Ferrari a quel punto dovrebbe pensare sul da farsi. Ovvero sul rinnovo del pilota tedesco oltre il 2020. Altrimenti per il tedesco potrebbero aprirsi le porte della Mercedes per il 2021 secondo Marko.

” Al momento Sebastian è un po’ intrappolato nel mercato trasferimenti. La Ferrari si è impegnata con Leclerc, noi ci siamo impegnati con Max. Sebastian può solo cercare di mettersi in mostra in questa stagione, cosa che sono fiducioso riuscirà a fare se avrà una vettura che si adatterà al suo stile di guida. Se lui riuscirà a battere Leclerc, la Ferrari dovrà pensarci a quel punto. Potrebbe essere un’ipotesi interessante anche per la Mercedes. Il suo passaporto tedesco in tal caso non guasterebbe. “

Ma la Mercedes sarebbe disposta ad ingaggiare Vettel nel 2021? Anche qui si parlerebbe di fanta-mercato per diversi motivi. La casa tedesca dopo aver annunciato la permanenza in F1 oltre il 2020, difficilmente si lascerà scappare Lewis Hamilton. Salvo clamorosi colpi di scena naturalmente. Come non è detto che Valtteri Bottas lasci la Mercedes a fine 2020.

Anche perchè se uno tra Hamilton e Bottas dovesse lasciare a fine stagione la casa di Stoccarda, ci sarebbe George Russell pronto a subentrare. Vettel alla Mercedes nel 2021 sarebbe possibile solo se entrambi gli attuali piloti lasciassero la scuderia diretta da Toto Wolff a fine stagione. A dir poco improbabile che accada il tutto. Ma in F1 come ben si sa, mai dire mai.

Alberto Murador

Follow @albertomurador