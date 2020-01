F1 | Perna: “Mercedes e Red Bull felici, occhio ai test”

Se da Maranello trapelano malcontenti e qualche muso lungo, l’attesa per test di pre-season è vissuta in maniera più felice da parte dei due contendenti della Ferrari. Mercedes e Red Bull, infatti, hanno di che sorridere. Ce lo ha rivelato Luigi Perna a Pit Talk.

Luigi Perna, come tutti gli appassionati di motorsport in giro per il mondo, è molto curioso di capire lo stato dell’arte e i vari rapporti di forza tra i team. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto a Pit Talk poco fa, ci ha fatto pervenire degli entusiasmi abbastanza pronunciati da parte degli avversari diretti della Ferrari.

“A Brackley sono molto felici di quanto hanno visto finora, non solo al simulatore ma per tutte le fasi del progetto completate finora, prima dei test in pista. Dalle loro indicazioni hanno ottenuto sicuramente dei miglioramenti fronte telaio ma anche sulla power unit.

Mercedes quindi parte agguerrita quest’anno ma non solo lei. Ho anche qualche info fronte Red Bull dove pare che ci stato un ulteriore step da parte di Honda quest’inverno e quindi si presenta minacciosa anch’essa ai nastri di partenza!”

Per qualcuno che sorride c’è inevitabilmente qualcuno che è preoccupato. Ed è fuori discussione che il riferimento sia alla Ferrari, specialmente alla luce di quanto sta trapelando sia da giornalisti italiani che dalla stampa estera su un presunto malcontento da parte dello staff di Maranello per quanto concerne le prestazioni verificate sin qui sulla nuova monoposto che verrà presentata il giorno 11 febbraio a Reggio Emilia.

Cosi Luigi Perna:

“Di solito, tranne l’anno scorso ovviamente, i test della Ferrari sono sempre stati molto indicativi. Capiremo quindi subito, dai test di Barcellona, se la Ferrari parte alla pari o in ritardo. Non vorrei che le voci provenienti da Maranello siano in realtà pretattica visto che anche a me è giunta qualche voce di malcontento, a differenza dei diretti rivali!”

Un approfondimento su quanto ribadito da Luigi Perna sul tema Ferrari seguirà su queste pagine.

