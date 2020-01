F1 | La nuova Mercedes W11 verrà presentata il 14 febbraio

La Mercedes attraverso un video teaser su Twitter, ha annunciato la data di presentazione della nuova vettura per la stagione 2020. La W11 verrà svelata al pubblico il 14 febbraio, in concomitanza con la nuova AlphaTauri.

Si va così via via completando il calendario di presentazione delle nuove vetture per la stagione 2020, che però, ad oggi vede ancora degli spazi vuoti.

We're not saying cancel your Valentine's Day plans, but you should probably cancel your Valentine's Day plans… 😘 pic.twitter.com/PXGoDvTxZ1 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 17, 2020

Come consuetudine da parte del team, la vettura verrà subito portata in pista a Silverstone, per effettuare uno shakedown con i piloti. Questi primi chilometri serviranno soprattutto a controllare che tutti i sistemi funzionino correttamente in vista dei test di Barcellona.

Sarà questa la vettura con cui Lewis Hamilton tenterà l’assalto al settimo titolo mondiale, per raggiungere il record di Michael Schumacher.

Il pilota inglese, durante la pausa invernale ha affermato di essere carichissimo e pronto come non mai per questa nuova stagione. Dichiarazioni volte a mettere pressioni su tutti i suoi concorrenti, che avranno parecchio da dimostrare in questa nuova stagione.

Il suo primo rivale sarà il compagno di squadra, Valtteri Bottas.

Il pilota finlandese è chiamato alla stagione della consacrazione, e per farlo dovrà battere il più titolato compagno di squadra, o almeno metterlo in difficoltà fino a fine stagione. [Ne avevamo parlato in questo articolo]

Non sarà un’impresa facile, perché il Lewis Hamilton visto in questi ultimi anni e specialmente quello del 2019 aveva pochi punti deboli. In più, il pilota inglese è sempre stato ottimamente supportato da una vettura pressoché perfetta.

In molte circostanze è stato proprio il talento di Lewis a mettere una pezza a situazioni svantaggiose, anche grazie ad ottime strategie fatte dal muretto della sua scuderia.

Chissà se questa nuova W11 sarà all’altezza delle sue sorelle precedenti. Per avere una prima impressione sulla bontà del nuovo progetto non ci resta che attendere ancora un mesetto.