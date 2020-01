F1 | Caso coronavirus, la Formula 1 in allerta

​​Coronavirus in Cina: la F1 è pronta a prendere alcune contromisure. Vi riportiamo l dichiarazioni ufficiali rilasciate attraverso comunicati stampa dalla Liberty (FOM) e la FIA.

Formula 1:

“In seguito ai recenti sviluppi della situazione in Cina e ai consigli dati dal Ministero degli Esteri britannico, continueremo a monitorare la situazione in stretta collaborazione con la FIA e i promotori locali“.

FIA:

“Stiamo osservando la situazione con la F1 e l’associazione degli sport nazionali cinesi che è il nostro organismo sul campo. In questa fase non possiamo fare molto se non osservare e reagire se necessario, se le autorità competenti formuleranno raccomandazioni“.

Il The Guardian ha intervistato il dottor Serio Brusin per avere anche l’opinione di un esperto:

“Ciò che potrà succedere da oggi ad aprile è difficile da prevedere, ma se l’infezione continuerà a propagarsi a questi ritmi, non sarei così ottimista per la gara di Formula 1″(ricordiamo in programma il 19 aprile n.d.r.).