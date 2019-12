Formula 1 2019 Annuario del Campionato

L’annuario di Formula 1, da ben 37 anni, è il tradizionale libro di fine stagione dedicato alla massima serie, in uscita pochi giorni dopo l’ultimo Gran Premio. Si tratta del primo volume ad essere stato pubblicato non solo in Italia, ricco di spettacolari fotografie a colori di team, piloti e personaggi, dei momenti più emozionanti in gara e delle curiosità legate al paddock ed al mondo F1 .

A curare le interviste presenti sul volume il giornalista ravennate Alessandro Bucci, collaboratore per diverse testate tra le quali Autosprint. I testi presenti nell’annuario edito da Roberto Vallardi Editore raccontano il “dietro le quinte” della F1, curiosità, anniversari e tecnica, con la storia e l’evoluzione dellemonoposto. Ad ogni GP sono dedicate due pagine con la sintesi della gara e le statistiche complete. L’uscita del volume è fissata all’inizio di dicembre 2019.

Alessandro Bucci, classe 1985, nasce a Lugo e risiede a Russi (Ravenna). Laureato al Dams, è giornalista e addetto stampa dal 2015. Collabora con le testate Autosprint, Italiaracing.net, Ravennanotizie.it e con il portale web F1sport.it. Nel 2019 Bucci è stato inviato al seguito della scuderia pluricampione DS Techeetah di Formula E a Barcellona, Hong Kong, Roma, Parigi e Principato di Monaco, seguendo le gesta del due volte vincitore del titolo full-electric Jean-Eric Vergne.