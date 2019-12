F1 | Presentazione nuova AlphaTauri il 14 febbraio

Dal 1° gennaio 2020 la Scuderia Toro Rosso cambierà la sua denominazione in AlphaTauri. La nuova vettura del team per la stagione 2020, verrà svelata al pubblico a Salisburgo nel giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio.

| di @LuigiCalligari

Il team continuerà ad avere la sua base a Faenza, mantenendo così inalterata la storia e la tradizione del Minardi Team, scuderia da cui appunto è nata la Toro Rosso, ora chiamata AlphaTauri.

Questo cambio di denominazione porterà probabilmente ad un cambio di livrea, di conseguenza potremmo non vedere più il blu scuro delle precedenti versioni.

Sicuramente poi cambierà anche il nome della vettura, sulla scia della nuova denominazione.

Dopo la Ferrari, la cui presentazione avverrà l’11 febbraio [articolo sulla presentazione Ferrari sotto] l’AlphaTauri è la seconda scuderia a svelare i propri piani per la nuova stagione.

I piloti saranno ancora Pierre Gasly e Daniil Kvyat. I due giovani sono chiamati ad una stagione di conferma dopo le buone cose mostrate in questo 2019. Infatti, l’annata appena conclusa ha portato in dote (per la ormai ex Toro Rosso) il record assoluto di punti in classifica costruttori, 85 e ben due podi: in Germania con Kvyat e in Brasile con Gasly.

Appuntamento quindi a San Valentino per scoprire le linee e i dettagli di questa nuova vettura.