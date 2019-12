F1 | “Leclerc a 14 anni stava per smettere di correre”

E’ Nicolas Todt, attuale manager di Charles Leclerc ci svela un particolare interessante della carriera del monegasco e allo stesso tempo del rapporto professionale tra i due.

Todt racconta infatti a motorsport-magazin.com che : “Quando ho messo sotto contratto Leclerc aveva 14 anni e stava per smettere”

“Charles è il pilota di cui sono più orgoglioso. L’ho messo sotto contratto quando aveva 14 anni. Stava per smettere perché non aveva soldi e ho deciso di aiutarlo. L’ho portato in Ferrari qualche anno fa e oggi è un pilota titolare. Abbiamo iniziato presto con lui ed è una delle cose che amo del mio lavoro. Al momento il pilota più impressionante che abbia mai incontrato è Michael Schumacher. Sono felice di conoscerlo molto bene e di averlo come amico. Ricordo quando Michael era alla Ferrari e la macchina aveva molti problemi. Ha sempre supportato la squadra. Molti piloti avrebbero detto: “La macchina non va”, ma lui no, ha sempre dato una mano e supportato il team con professionalità. Era un leader. Essere veloce è una cosa, ma avere carisma e l’attitudine da leader è un’altra. Ho incontrato poche persone come lui, per me è un modello per tutti i piloti“.