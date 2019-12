F1 | Ferrari: Leclerc rinnova fino al 2024

Charles Leclerc ha prolungato il suo contratto con la Ferrari: il nuovo accordo durerà fino al 2024 e garantirà un aumento di stipendio per il monegasco.

Mentre si discute ancora su cosa fare con Vettel a fine 2020, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Ferrari ha già blindato il suo gioellino Charles Leclerc. Il vincitore dei GP di Spa e Monza ha ottenuto in questa stagione rispetto e considerazione da parte di tutta la Scuderia, dopo aver dimostrato nelle categorie minori e in Alfa Romeo le sue capacità.

Le sue prestazioni sono state notate da tutto il paddock, in particolar modo da Mercedes. Pare che i tedeschi abbiano contattato il 21enne per capire la fattibilità di uno suo trasferimento alla corte di Toto Wolff.

Ferrari ovviamente ha reagito a questa mossa, sapendo che il ragazzo ha un talento infinito e che deve ancora mostrare molte delle sue doti. Lasciarlo andare via sarebbe un errore imperdonabile per Binotto e Camilleri, già sotto processo per la stagione appena finita.

Il Cavallino ha quindi proposto un prolungamento fino al 2024 e un aumento di stipendio da 3 milioni a circa 9. Oltre a questo è facile presumere che il monegasco abbia chiesto una maggiore voce in capitolo nella squadra e garanzie tecniche.

L’accordo è stato firmato, manca solamente l’ufficialità. Binotto aveva detto che entro il GP di Catalogna avremmo saputo la line-up della Ferrari nel 2021. Già sappiamo che una delle due macchine è stata affidata all’enfant prodige, di chi sarà la seconda monoposto?