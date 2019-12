F1 | Ferrari : Leclerc blindato, è lui il futuro

Rinnovo e prolungamento di contratto per Charles Leclerc. Il pilota monegasco sarà della Ferrari sino al 2024. Cinque anni di contratto non sono comuni in F1, la Ferrari ha scelto il suo futuro.

E’ stato come un regalo di Natale. Per Leclerc e per i tifosi. Il giovane pilota monegasco viene investito dalla Ferrari come il proprio “capitan futuro”. Leclerc il più giovane di sempre a vincere un GP con la Ferrari, recordman di pole position nel 2019, si lega così definitivamente ed ufficialmente alla squadra che l’ha cresciuto e lanciato.

Il rinnovo, non comune per lunghezza, mostra esattamente quale sarà la scelta della Ferrari. Per il titolo mondiale la prima punta sarà Charles Leclerc. Forse non subito ma poi si. Dal 2021 chi affiancherà Leclerc dovrà mettere in conto che potrebbe essere solo uno scudiero (Hamilton a parte, ma è tutto da vedere ed al momento fantascienza).

Il prolungamento di contratto ricade anche sui cambi regolamentari. La Ferrari vuole dare continuità alla propria struttura corse. Blindare il proprio talento è importante, tenerlo con se in un momento di cambi regolamentari ( dal 2021 le monoposto saranno stravolte) significa sin da ora creare un punto fermo.

La prossima stagione sarà movimentata. Vettel farà di tutto per riscattarsi, Leclerc di tutto per vincere subito sapendo che dalla sua ha un contratto a lungo termine. Per Leclerc il 2020 sarà l’anno della definitiva consacrazione. Non sarà obbligato a vincere ma certamente sarà bene che sappia muoversi se necessario anche per la squadra e non solo per sé stesso.

Sostenere la causa sarà fondamentale e di grande intelligenza pensando al fatto che tra due stagioni sarà probabilmente lui la prima, guida in tutto e per tutto, sostenuta dalla squadra.

Ecco come deve essere interpretato questo rinnovo premio. Un’ investitura per il futuro , una grande responsabilità a correre per la causa rossa prima che per sé stesso. Nel 2020 la Ferrari dovrà evitare errori e guerre interne. A Vettel si chiede di ritrovarsi, a Leclerc di spingere. Dopo metà stagione come detto da Binotto la rossa deciderà su chi puntare.

Intanto per il futuro il dado è tratto. Charles Leclerc sarà il futuro della Ferrari. Ora è ufficiale.